Φωτιά στην Αγία Τριάδα Σητείας – Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες

Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στον Δήμο Σητείας.

Σύμφωνα με το anatolh.com η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχειρούν : Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζών από την 3η ΕΜΟΔΕ 5 οχήματα και 1 αεροσκάφος.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία του πύρινου μετώπου.

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