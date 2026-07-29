Φωτιά στην Αγία Τριάδα Σητείας – Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες

Η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Φωτιά στην Αγία Τριάδα Σητείας – Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στον Δήμο Σητείας.

Σύμφωνα με το anatolh.com η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχειρούν : Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζών από την 3η ΕΜΟΔΕ 5 οχήματα και 1 αεροσκάφος.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία του πύρινου μετώπου.

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