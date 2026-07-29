Ο Θανάσης Αυγερινός παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος Καρυστιανού

Snapshot Ο Θανάσης Αυγερινός δηλώνει ότι δεν έχει πλέον καμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα του κόμματος «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία».

Από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του κόμματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου ο Αυγερινός δεν γνωρίζει τη σύνθεση.

Ο Αυγερινός χαρακτηρίζει τους «συμβουλάτορες των διαδρόμων» ως ύποπτους και φυτευτούς, επισημαίνοντας ότι αποτελούν πρόβλημα για το κίνημα.

Το κίνημα φιλοδοξεί να φέρει τους πολίτες στην εξουσία και να ενισχύσει τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Ο Αυγερινός ανακοινώνει ότι επιλέγει να αποσυρθεί προσωρινά και να πάει διακοπές. Snapshot powered by AI

Παραιτήθηκε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος Καρυστιανού με «καρφιά» και αναφορές σε ύποπτους και φυτευτούς «συμβουλάτορες».

Αιχμές για το κόμμα του Καρυστιανού περιλαμβάνει σημερινό μήνυμα του Θανάση Αυγερινού. Με αναρτησή του στα social media ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε εμφανιστεί ως μπροστάρης της επικοινωνιακής δραστηριότητας του κόμματος «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία», εμφανίστηκε πλέον να κραταέι ξεκαθάρες αποστάσεις και δηλώνει ότι ο ίδιος.. πάει διακοπές.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ.

Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω.

Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει. Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν.

Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές...

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