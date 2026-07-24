Θηβαίος κατά Καρυστιανού για συναυλία στη Λάρισα: «Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών»

Στο πρόγραμμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του κινήματος, η συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στο προαύλιο της Πινακοθήκης Λάρισας εμφανιζόταν ως δράση στο πλαίσιο της επίσκεψης της Μαρίας Καρυστιανού

Μίλτος Τσεκούρας

Θηβαίος κατά Καρυστιανού για συναυλία στη Λάρισα: «Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Χρήστος Θηβαίος διέψευσε κάθε σχέση με τη Μαρία Καρυστιανού και το πολιτικό κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».
  • Η συναυλία του στη Λάρισα διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και δεν σχετίζεται με το πολιτικό κίνημα.
  • Ο Θηβαίος εξέφρασε την αντίθεσή του στη χρήση της συναυλίας του για πολιτικούς σκοπούς.
  • Τόνισε ότι αρνούνται να εμπλακούν σε πολιτικά παιχνίδια και κομματικά συμφέροντα.
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Με δημόσια ανακοίνωσή του ο Χρήστος Θηβαίος διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τη Μαρία Καρυστιανού και το πολιτικό κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μετά την ένταξη της προγραμματισμένης συναυλίας του στη Λάρισα στο πρόγραμμα επίσκεψης της προέδρου του φορέα στη Θεσσαλία.

Αφορμή αποτέλεσε η δημοσιοποίηση του επίσημου προγράμματος της επίσκεψης της Μαρίας Καρυστιανού την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Στο πρόγραμμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του κινήματος, η συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στο προαύλιο της Πινακοθήκης Λάρισας εμφανιζόταν ως η τελευταία δράση στο πλαίσιο της επίσκεψης.

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Η ανακοίνωση του Χρήστου Θηβαίου

Ο τραγουδοποιός αντέδρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συναυλία διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με τον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα.

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«Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο χώρου Πινακοθήκης Λάρισας. Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μάς προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Χρήστος Θηβαίος υπογραμμίζει ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του δεν επιθυμούν να συνδεθούν με πολιτικές ή κομματικές σκοπιμότητες.

«Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές», τονίζει.

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