Επιμένει η Καρυστιανού για δήθεν ανεμογεννήτριες στα καμένα παρά τις διαψεύσεις Παπασταύρου

Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες ή έργα τέτοιου είδους στο Ωραιόκαστρο και ότι το νέο Ειδικό Χωροταξικό δεν θα επιτρέπει την εγκατάστασή τους

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Επιμένει η Καρυστιανού για δήθεν ανεμογεννήτριες στα καμένα παρά τις διαψεύσεις Παπασταύρου
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  • Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες ή έργα τέτοιου είδους στο Ωραιόκαστρο και ότι το νέο Ειδικό Χωροταξικό δεν θα επιτρέπει την εγκατάστασή τους.
  • Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αμφισβητεί τις διαβεβαιώσεις του υπουργού και ζητεί επίσημες απαντήσεις για αιτήσεις αδειών ανεμογεννητριών στην καμένη περιοχή.
  • Η κίνηση υποστηρίζει ότι υπάρχουν αιτήσεις για αδειοδότηση 18 ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου από το 2024, σύμφωνα με στοιχεία γεωπληροφοριακού συστήματος.
  • Ο υπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αιτήσεις με βεβαίωση παραγωγού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης αιτήσεων χωρίς τέτοια βεβαίωση.
  • Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ και απαιτεί σαφείς απαντήσεις.
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Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» επιμένει για το θέμα με τις καμένες εκτάσεις στο Ωραιόκαστρο και το υποτιθέμενο σχέδιο τοποθέτησης ανεμογεννητριών, την ώρα που ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός έδωσε σαφείς απαντήσεις περί του θέματος διαψεύδοντας την φημολογία.

«Στο Ωραιόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν, και με το νέο Ειδικό Χωροταξικό –να το πούμε κι αυτό, που και αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση– δεν θα επιτρέπεται να υπάρξουν» ξεκαθάρισε ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Mega.

Παρόλα αυτά, με νέα ανακοίνωσή της, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επιμένει στις δήθεν ανεμογεννήτριες και ζητά εκ νέου απαντήσεις από τον υπουργό Περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση

«Ο κ. Παπασταύρου, καίτοι νομικός, αντί να απαντήσει ευθαρσώς στα ερωτήματα που έθεσε η πρόεδρος του Κινήματος "ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία", περί ύπαρξης ή μη αιτήσεων για άδειες εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην καμένη περιοχή ή την ευρύτερη αυτής του Ωραιοκάστρου, με άκομψο λόγο βάφτισε "αποκυήματα της φαντασίας" της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού τα όπως πάντα θαρραλέα ερωτήματά της για τις ανεμογεννήτριες σε καμένη γη, δηλαδή για γεγονότα, για τα οποία υπάρχουν καταγγελίες και δράσεις διαμαρτυρίας από συλλόγους και πολίτες σε όλη την Ελλάδα.

Ο κ. Παπασταύρου, προτού εκφρασθεί με αυτόν τον "ατυχή" τρόπο, δεν είχε φροντίσει άραγε πρώτα να ενημερωθεί από τους επιτελείς της ΡΑΕΕΥ, αλλά και της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, εάν υπήρχαν αιτήσεις για άδειες εγκατάστασης ανεμογεννητριών ή επιμελώς απέκρυψε ότι υπήρχαν αιτήματα στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΑΕΥ από το 2024, για αδειοδότηση εγκατάστασης δεκαοκτώ (18) ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου;

Και βέβαια δεν ξέφυγαν της προσοχής και επιμέλειάς μας τα λόγια του κ. Παπασταύρου που μπορεί να κρύβουν πολλά: "Δεν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες, που έχουν πάρει βεβαίωση παραγωγού!", μας είπε.

Στοχευμένη διατύπωση που ενδέχεται να αποκαλύπτει τα πλέον ενδιαφέροντα… Δηλαδή, υπάρχουν, κ. Παπασταύρου, αιτήσεις για ανεμογεννήτριες, που απλά δεν έχουν ακόμη πάρει βεβαίωση παραγωγού; Απαντήστε επίσημα και υπεύθυνα. Και μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας, παίζοντας με τις λέξεις. Όλα στο φως!

Τέλος, κ. υπουργέ, είστε επτά χρόνια κυβέρνηση, αλλά ακόμα δεν έχετε ολοκληρώσει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτής της παράλειψής σας;

Απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις και αυτή τη φορά μην αρκεστείτε στα μισόλογα. Πλέον δεν φτάνουν. Οι πολίτες απαιτούν την αλήθεια!

Τομέας Ενέργειας του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών "ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία"».

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