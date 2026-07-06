Παπασταύρου: «Δεν έχουμε μάθει να προστατεύουμε το νερό, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό»

Snapshot Η διαχείριση του νερού στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα λόγω ύπαρξης 735 διαφορετικών οργανισμών και μεγάλων απωλειών, φτάνοντας έως και 70% σε κάποιες περιοχές.

Η κυβέρνηση προωθεί μεταρρύθμιση για ολιστική διαχείριση του νερού, ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Αττική, με στόχο τη βελτίωση των δικτύων και την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.

Το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό και δεν προβλέπεται συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στη διαχείρισή του, με στόχο την παροχή ποιοτικού και προσιτού νερού.

Διαψεύδονται οι φήμες για ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, όπου δεν υφίστανται ούτε σχεδιάζονται τέτοια έργα, και με το νέο Ειδικό Χωροταξικό δεν θα επιτρέπονται.

Στόχος για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων στο βορειοδυτικό Ιόνιο στις 14 Φεβρουαρίου, με δυνητικό κοίτασμα που μπορεί να αποφέρει δημόσια έσοδα περίπου 10 δισ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρθηκε εκτενώς στη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, υπογραμμίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα του, καθώς και σε ζητήματα ενεργειακής πολιτικής, περιβάλλοντος και ασφάλειας, απαντώντας παράλληλα σε κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας.

Υπάρχουν 735 διαφορετικοί οργανισμοί διαχείρισης στη χώρα, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες –έως και 70% σε κάποιες περιοχές– και προβλήματα στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό, όπως επανέλαβε.

«Αφορά πάρα πολλούς Δήμους και στην πραγματικότητα το νερό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, είναι ένα δημόσιο αγαθό. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε μάθει να το προστατεύουμε. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Το πρόβλημα με το νερό είναι συνολικό και απαιτεί μία ολιστική διαχείριση. Κάθε δήμος έχει το δικό του πρόγραμμα, άλλοι συνδέονται με την ΕΥΔΑΠ, άλλοι έχουν παροχές. Τα νησιά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα», σημείωσε αρχικά, μιλώντας στο MEGA.

«Άρα, χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μία μεταρρύθμιση. Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις. Στη χώρα μας υπάρχουν 735 οργανισμοί διαχείρισης του νερού. Στην Πολωνία και στην Ιρλανδία ένας. Το να γίνει ένας από τη μία μέρα στην άλλη θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ουσιαστικά μπορεί να δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε. Πρέπει όμως να το νοικοκυρέψουμε, να το οργανώσουμε», προσέθεσε.

«Σε πρώτο βήμα προχωρούμε στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Αττική, που ουσιαστικά είναι πάνω από το 50% του πληθυσμού, να οργανώσουμε και να ενώσουμε δυνάμεις, ούτως ώστε να έχουμε οικονομίες κλίμακος, να μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις, να αλλάξουμε τα δίκτυα. Γιατί πάρα πολλά δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια κι επίσης, υπάρχει και το θέμα της αποχέτευσης, της διαχείρισης των λυμάτων.

Για να μπορέσεις να προλάβεις, χρειάζεται να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τον χώρο. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένα πρώτο βήμα, να ενώσουμε δυνάμεις, να κάνουμε μια ολιστική διαχείριση: ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση», σημείωσε επιπλέον.

Όπως επανέλαβε, το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και ότι η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει τον δημόσιο χαρακτήρα του. «Καμία ιδιωτική εταιρεία. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Πρέπει να το κληροδοτήσουμε, να το δώσουμε όπως το βρήκαμε», είπε.

«Θα υπάρξει αποτίμηση από τη ΡΑΕΕΥ των δικτύων και της χρήσης, ώστε να μπορεί κάθε δήμος να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε αυτή τη μεταβίβαση των δικτύων· ένα πράγμα είναι σίγουρο: Η μεταρρύθμιση γίνεται για να διασφαλίσουμε το δημόσιο αγαθό, ποιοτικό νερό και σε προσιτή τιμή. Η Ελλάδα, να πούμε και κάτι καλό, έχει το καλύτερο ποιοτικά νερό στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό.

Σε αυτή τη φάση δεν περιλαμβάνει ταμιευτήρες· είναι Αττική, ΕΥΔΑΠ, Εύβοια, Βοιωτία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Αλλά είναι ένα πρώτο βήμα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην οργάνωση του 50% του πληθυσμού, έτσι ώστε σε ένα δεύτερο βήμα να δούμε τις υπόλοιπες περιφέρειες», γνωστοποίησε ο κ. Παπασταύρου.

«Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ωραιόκαστρο, διαψεύδοντας τις φήμες περί ύπαρξης ανεμογεννητριών στην περιοχή. «Στο Ωραιόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν, και με το νέο Ειδικό Χωροταξικό –να το πούμε κι αυτό, που και αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση– δεν θα επιτρέπεται να υπάρξουν».

Άρα, δεν υπάρχουν, δεν ωριμάζουν έργα για να γίνουν, και δεν θα επιτρέπεται να υπάρξουν. Νομίζω στο θέμα αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών, όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα», σχολίασε.

«Η εμπρηστική επίθεση στρέφεται εναντίον της Δημοκρατίας»

Αναφερόμενος στην εμπρηστική επίθεση στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε πως «αυτό είναι πέρα και πάνω από την κυβέρνηση. Είναι για όλο το πολιτικό σύστημα, είναι για όλη την κοινωνία. Δεν είναι ένα θέμα μόνο της κυβέρνησης. Αυτή η δολοφονική επίθεση, αυτή η τρομοκρατική επίθεση. Δεν στρέφεται εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, στρέφεται εναντίον της Δημοκρατίας, εναντίον των κανόνων οργάνωσης της κοινωνίας μας, τον τρόπο που εμείς και τα παιδιά μας ζούμε».

Επίσης, υποστήριξε ότι «χρειάζεται μία καθολική αποδοκιμασία. Δεν μπορεί κανείς να βρει οποιοδήποτε χρωματισμό σε αυτή τη δολοφονική επίθεση που να την εξηγεί, να τη δικαιολογεί. Νομίζω σε περίπτωση θανάτου ενός ανθρώπου από αυτή την τρομοκρατική ιδεολογική επίθεση, χρειάζεται η κοινωνία και όλο το πολιτικό σύστημα ενωμένοι, να την περιθωριοποιήσουν και να την αποδοκιμάσουν. Δεν υπάρχει περιθώριο να ξαναγυρίσει η χώρα μας σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Και είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της δικαιοσύνης».

Τέλος, αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων, ανέφερε ότι στόχος είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο στις 14 Φεβρουαρίου· εκτιμάται ότι υπάρχει ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισ. κυβικών μέτρων, το οποίο, αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, θα μπορούσε να αποφέρει δημόσια έσοδα ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ.