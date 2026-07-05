Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες - Στο επίκεντρο τα δύο εργοστάσια

Η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, με έμφαση στα δύο εργοστάσια ανακύκλωσης και επεξεργασίας λαδιού που παραμένουν ενεργά

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες - Στο επίκεντρο τα δύο εργοστάσια

Συνεχίζεται γα δεύτερη ημέρα η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπεσε χθές το βράδυ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στην Θεσσαλονίκη. 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης γίνονται συνεχείς ρίψεις νερού και επιχωματώσεις, ενώ η καύση των υλικών μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.
  • Στο εργοστάσιο λαδιού εφαρμόζεται τακτική κατεδάφισης και κάλυψης των εστιών με χώμα για την αποφυγή αναζωπυρώσεων.
  • Η κατάσταση με τις αναζωπυρώσεις είναι υπό έλεγχο και ο τοξικός καπνός έχει περιοριστεί σημαντικά, επιτρέποντας την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της πυρκαγιάς, μετά τη σύλληψη και απελευθέρωση ενός 76χρονου ως ύποπτου.
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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν για δεύτερη ημέρα σκληρή μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις τελευταίες ενεργές εστίες. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πλέον μεταφερθεί στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να φλέγονται, ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού.

Τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα βαρέα χωματουργικά μηχανήματα έχουν εισέλθει στις εγκαταστάσεις προκειμένου να προχωρήσουν σε επιχωματώσεις και να περιορίσουν τις εστίες της φωτιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν ότι η καύση των υλικών στο συγκεκριμένο εργοστάσιο ενδέχεται να συνεχιστεί για αρκετές ακόμη ημέρες. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει ανησυχία για εξάπλωση της πυρκαγιάς, γεγονός που επέτρεψε στους κατοίκους, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί προληπτικά, να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όπως διαπίστωσαν, οι κατοικίες τους σώθηκαν χάρη στην πολύωρη προσπάθεια πυροσβεστών και εθελοντών που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην πρώτη γραμμή.

Επιχείρηση «ταφής» της φωτιάς στο εργοστάσιο λαδιού

Στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού εφαρμόζεται διαφορετική τακτική. Με τη συνδρομή σκαπτικών μηχανημάτων έχουν κατεδαφιστεί οι τοίχοι και όσα τμήματα του κτιρίου παρέμεναν όρθια, ώστε να καλυφθούν οι εστίες με χώμα και να στερηθεί η φωτιά από καύσιμη ύλη.

Αυτό ήταν εξαρχής το επιχειρησιακό σχέδιο των δυνάμεων πυρόσβεσης: αρχικά τα εναέρια μέσα να μειώσουν τη θερμική ένταση με συνεχείς ρίψεις νερού και στη συνέχεια τα χωματουργικά μηχανήματα να καλύψουν τα σημεία όπου υπήρχαν ακόμη ενεργές εστίες, αποτρέποντας νέες αναζωπυρώσεις.

Υπό έλεγχο οι αναζωπυρώσεις - Υποχωρεί ο τοξικός καπνός

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μικρές αναζωπυρώσεις όπου αυτές εμφανίζονται, ενώ αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση και σε ό,τι αφορά το πυκνό νέφος καπνού που είχε καλύψει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης. Ο μαύρος καπνός, ο οποίος είχε επεκταθεί σε απόσταση άνω των 20 χιλιομέτρων, έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά.

Η έντονη μυρωδιά από την καύση πλαστικών ήταν τόσο αποπνικτική, ώστε αρκετοί κάτοικοι πίστεψαν αρχικά ότι υπήρχε φωτιά μέσα στα σπίτια τους. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι από την καύση τέτοιων υλικών απελευθερώνονται μονοξείδιο του άνθρακα και άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες, γι' αυτό και οι πυροσβέστες επιχειρούν φορώντας ειδικές αναπνευστικές μάσκες.

Μεγάλες ζημιές και έρευνα για τα αίτια

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου και άφησε πίσω της σημαντικές καταστροφές σε επιχειρήσεις αλλά και κατοικίες της περιοχής. Από σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η αναλυτική καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια συνεργεία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, περίπου 50 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της Περιφέρειας, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

Παράλληλα, ο 76χρονος που συνελήφθη ως ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Με εντολή της εισαγγελικής Αρχής διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία έχει αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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