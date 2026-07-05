Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ελεύθερος ο 76χρονος που είχε συλληφθεί για εμπρησμό

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεκίνησε όταν ο 76χρονος επέστρεφε με το αυτοκίνητό του έχοντας καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα

Δημήτρης Δρίζος

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ελεύθερος ο 76χρονος που είχε συλληφθεί για εμπρησμό
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 76χρονος που συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της προκαταρκτικής έρευνας.
  • Η εισαγγελία ανέθεσε την έρευνα στο Πυροσβεστικό Σώμα για τη διερεύνηση των ζημιών και τον χαρακτηρισμό των καμένων εκτάσεων.
  • Η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες του αυτοκινήτου του 76χρονου καθώς προσπαθούσε να απεγκλωβιστεί σε χωματόδρομο, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα.
  • Οι ισχυροί άνεμοι και η νυχτερινή ώρα συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς και εμπόδισαν τις εναέριες ρίψεις νερού.
  • Η προανάκριση και η ομολογία του επιβεβαίωσαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από την επικίνδυνη συμπεριφορά του υπό την επήρεια μέθης.
Snapshot powered by AI

Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, εν αναμονή της προκαταρκτικής έρευνας που έχει διαταχθεί για το περιστατικό.

Η εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ανέθεσε την έρευνα στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, με στόχο τη διερεύνηση της έκτασης των ζημιών από τη φωτιά. Ειδικότερα, εξετάζεται αν υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν κοινωφελείς εγκαταστάσεις και αν υπάρχουν ευθύνες τρίτων. Παράλληλα, ζητήθηκε ο χαρακτηρισμός των καμένων εκτάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για δασικές ή άλλες περιοχές.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεκίνησε όταν ο 76χρονος επέστρεφε με το αυτοκίνητό του έχοντας καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα. Το όχημα κόλλησε σε χωματόδρομο κοντά στο σημείο εκκίνησης της φωτιάς. Κατά την προσπάθειά του να το απεγκλωβίσει από το πρανές, προκλήθηκαν σπινθήρες που φαίνεται να πυροδότησαν τη μεγάλη πυρκαγιά.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν εκείνη την ώρα συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, ενώ η νυχτερινή ώρα εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν ρίψεις νερού.

Ο 76χρονος προσήχθη αρχικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ως βασικός ύποπτος. Μετά από συλλογή και αξιολόγηση μαρτυριών και στοιχείων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την προανάκριση και την ομολογία του, η εμπρηστική ενέργεια σχετίζεται με την επικίνδυνη συμπεριφορά του στον χωματόδρομο, όπου οι σπινθήρες από το όχημά του προκάλεσαν τη φωτιά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας παρουσίαζε εμφανή σημάδια μέθης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

15:16ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η Νότια Κορέα φτιάχνει το πιο καινοτόμο αντηλιακό στον κόσμο

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ελεύθερος ο 76χρονος που είχε συλληφθεί για εμπρησμό

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκίδα - Παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις

14:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το «νεκροταφείο των γιγάντων» – Οι μεγάλες δυνάμεις που αποχαιρέτησαν νωρίς

14:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούργκεν Κλοπ

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Κοσκινού στη Ρόδο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:35WHAT THE FACT

Είδες πλαστική σακούλα στον καθρέφτη ενός αυτοκινήτου; Τι σημαίνει και γιατί είναι χρήσιμο

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο τοξικό νέφος έχει «πνιγεί» η Θεσσαλονίκη - Μαύρος καπνός σε όλη την πόλη, φωτογραφίες

14:27LIFESTYLE

Zendaya σαν αρχαία Ελληνίδα θεά στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» - Μάγεψε στο πλευρό του Τομ Χόλαντ

14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Ντόρα, σύνελθε» - Τα βίντεο με συνομιλητή το γραφείο Τύπου του

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Συνελήφθη 27χρονος που επιτέθηκε σε πολίτες - Πετούσε καρέκλες και ξεσήκωνε περαστικούς

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δροσιά Χαλκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

13:38LIFESTYLE

Σάλος με γνωστό μοντέλο στη Μύκονο - Βγήκε από τη θάλασσα και άρχισε να τρώει ωμό ψάρι (Βίντεο)

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία έπειτα από τροχαίο

13:22WHAT THE FACT

Ασυνήθιστη κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο: Βυθίζουν τσιμεντόλιθους στη θάλασσα με σαφή στόχο

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτο αντικείμενο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Διακόπηκε η κυκλοφορία

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Τι αλλάζει με την αύξηση του κατώτατου μισθού - Πότε πρέπει να καταβληθεί

13:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερένα Γουίλιαμς: Πόσταρε το υγρό που βγάλαν από το γόνατό της - «Απλά... ουάου»

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Μην κυκλοφορείτε χωρίς μάσκα» - Σύσταση Σαρηγιάννη για το τοξικό νέφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

13:38LIFESTYLE

Σάλος με γνωστό μοντέλο στη Μύκονο - Βγήκε από τη θάλασσα και άρχισε να τρώει ωμό ψάρι (Βίντεο)

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Οργή για την Παραγουάη - Το απίστευτο... ξύλο στους Γάλλους που δεν τιμωρήθηκε ποτέ

10:55LIFESTYLE

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μαρίας Κίτσου: «Με κακοποιούσαν και οι δύο γονείς μου»

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Μην κυκλοφορείτε χωρίς μάσκα» - Σύσταση Σαρηγιάννη για το τοξικό νέφος

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Αυστραλία: Ξεβράστηκαν μεταλλικές σφαίρες σε παραλία - «Είναι εξωγήινες»

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ελεύθερος ο 76χρονος που είχε συλληφθεί για εμπρησμό

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο τοξικό νέφος έχει «πνιγεί» η Θεσσαλονίκη - Μαύρος καπνός σε όλη την πόλη, φωτογραφίες

12:55WHAT THE FACT

Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα πλάσμα που δεν είχε ξαναδεί η επιστήμη

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δροσιά Χαλκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

14:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ακραίοι καύσωνες - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

12:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: «Πάρτε του τη σφυρίχτρα» - Οργή για τον Ουζμπέκο διαιτητή του Γαλλία-Παραγουάη

13:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερένα Γουίλιαμς: Πόσταρε το υγρό που βγάλαν από το γόνατό της - «Απλά... ουάου»

14:27LIFESTYLE

Zendaya σαν αρχαία Ελληνίδα θεά στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» - Μάγεψε στο πλευρό του Τομ Χόλαντ

14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Ντόρα, σύνελθε» - Τα βίντεο με συνομιλητή το γραφείο Τύπου του

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός έσπασε κάθε ρεκόρ: 15χρονος ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ