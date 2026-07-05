Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ελεύθερος ο 76χρονος που είχε συλληφθεί για εμπρησμό

Snapshot Ο 76χρονος που συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της προκαταρκτικής έρευνας.

Η εισαγγελία ανέθεσε την έρευνα στο Πυροσβεστικό Σώμα για τη διερεύνηση των ζημιών και τον χαρακτηρισμό των καμένων εκτάσεων.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες του αυτοκινήτου του 76χρονου καθώς προσπαθούσε να απεγκλωβιστεί σε χωματόδρομο, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα.

Οι ισχυροί άνεμοι και η νυχτερινή ώρα συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς και εμπόδισαν τις εναέριες ρίψεις νερού.

Η προανάκριση και η ομολογία του επιβεβαίωσαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από την επικίνδυνη συμπεριφορά του υπό την επήρεια μέθης. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, εν αναμονή της προκαταρκτικής έρευνας που έχει διαταχθεί για το περιστατικό.

Η εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ανέθεσε την έρευνα στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, με στόχο τη διερεύνηση της έκτασης των ζημιών από τη φωτιά. Ειδικότερα, εξετάζεται αν υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν κοινωφελείς εγκαταστάσεις και αν υπάρχουν ευθύνες τρίτων. Παράλληλα, ζητήθηκε ο χαρακτηρισμός των καμένων εκτάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για δασικές ή άλλες περιοχές.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεκίνησε όταν ο 76χρονος επέστρεφε με το αυτοκίνητό του έχοντας καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα. Το όχημα κόλλησε σε χωματόδρομο κοντά στο σημείο εκκίνησης της φωτιάς. Κατά την προσπάθειά του να το απεγκλωβίσει από το πρανές, προκλήθηκαν σπινθήρες που φαίνεται να πυροδότησαν τη μεγάλη πυρκαγιά.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν εκείνη την ώρα συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, ενώ η νυχτερινή ώρα εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν ρίψεις νερού.

Ο 76χρονος προσήχθη αρχικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ως βασικός ύποπτος. Μετά από συλλογή και αξιολόγηση μαρτυριών και στοιχείων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την προανάκριση και την ομολογία του, η εμπρηστική ενέργεια σχετίζεται με την επικίνδυνη συμπεριφορά του στον χωματόδρομο, όπου οι σπινθήρες από το όχημά του προκάλεσαν τη φωτιά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας παρουσίαζε εμφανή σημάδια μέθης.