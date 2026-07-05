Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Μην κυκλοφορείτε χωρίς μάσκα» - Σύσταση Σαρηγιάννη για το τοξικό νέφος

Η μυρωδιά του καπνού κάλυψε την πόλη, ενώ στάχτη και αποκαΐδια έχουν γεμίσει τα μπαλκόνια, οι αυλές, οι τέντες

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Μην κυκλοφορείτε χωρίς μάσκα» - Σύσταση Σαρηγιάννη για το τοξικό νέφος
ΕΛΛΑΔΑ
6'
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  • Η φωτιά στην Ανθούπολη προκάλεσε τεράστιο τοξικό νέφος που καλύπτει τη Θεσσαλονίκη, περιέχοντας επικίνδυνα αέρια και καρκινογόνες ενώσεις.
  • Συνιστάται περιορισμός των μετακινήσεων και αποφυγή άθλησης σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά για ευπαθείς ομάδες όπως άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, έγκυες και παιδιά.
  • Οι πολίτες πρέπει να κρατούν κλειστά τα παράθυρα, να φορούν ενισχυμένες μάσκες (ΚΝ95 ή FFP2) και να αποφεύγουν την περιοχή της φωτιάς.
  • Η χρήση κλιματιστικών με ανακύκλωση αέρα προτείνεται, ενώ για δροσισμό χωρίς κλιματιστικό συνιστάται ανεμιστήρας μπροστά σε μπολ με παγάκια.
  • Μετά τη βροχή που θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα, η μόλυνση του εδάφους μπορεί να επηρεάσει τα φρούτα και λαχανικά κοντά στις πληγείσες περιοχές, γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται η κατανάλωσή τους.
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Ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού κι ένα τοξικό νέφος καλύπτουν από χθες το βράδυ τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, ως συνέπεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην Ανθούπολη έξω από το Ωραιόκαστρο κι εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα, βοηθούντων και των ισχυρών ανέμων, μέχρι τη Φιλοθέη του δήμου Παύλου Μελά.

Η μυρωδιά του καπνού κάλυψε την πόλη, ενώ στάχτη και αποκαΐδια έχουν γεμίσει τα μπαλκόνια, οι αυλές, οι τέντες. «Προσοχή μην καθαρίζετε τα μπαλκόνια με πιεστικά λάστιχα. Μόνο με χαμηλή πίεση, διαφορετικά σκορπίζεται τη στάση και τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα και τα εισπνέετε». Αυτή ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε στη Voria.gr ο καθηγητής Μηχανικής Περιβάλλοντος στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο οποίος και εξήγησε τι ακριβώς είναι αυτό το τοξικό νέφος.

«Το νέφος αυτό που κάλυψε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης αποτελείται από λεπτά σωματίδια ως αποτέλεσμα της ατελούς καύσης. Μάλιστα το γεγονός ότι υπήρξε ένας συνδυασμός δασικής καύσης και τεχνικών υλικών από τα εργοστάσια που πήραν φωτιά (υλικά ανακύκλωσης, απορρυπαντικά, έλαια), κάνει ακόμη πιο επιβαρυντική τη σύστασή του», δηλώνει ο κ. Σαρηγιάννης και συνεχίζει: «τα αέρια σωματίδια που βρίσκονται στο νέφος είναι πτητικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες, ιδιαίτερα εθεριστικοί στον λαιμό και στα μάτια, ενώ υπάρχουν και αρκετές ενώσεις καρκινογόνες, όπως βενζόλιο, διοξίνες, φουράνια».

Πέρα από κάποιο τσούξιμο στον λαιμό και στα μάτια, οι πολίτες δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα άμεσα, δεδομένου μάλιστα ότι η φωτιά σβήνει και το νέφος υποχωρεί. Όσο όμως αυτές οι ουσίες εισέρχονται στους πνεύμονες και επικάθονται εκεί είτε εισέρχονται μέσω του κυκλοφορικού στο αίμα, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Συνεπώς, η σύσταση είναι να περιορίσουμε όσο μπορούμε τις μετακινήσεις, αλλά και την άθληση στο ύπαιθρο. «Πρέπει οι πολίτες να μην εφησυχάζουν. Να αποφύγουν οπωσδήποτε την άθληση και χειρωνακτικές εργασίες στην ύπαιθρο όσοι πάσχουν από Χρόνια αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, από άσθμα, σοβαρές καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη. Επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές οι έγκυες και να προστατεύσουμε τα παιδιά ως πιο ευπαθείς ομάδες. Η σύσταση είναι να αποφύγουμε την έκθεση σε εξωτερικό περιβάλλον», είπε στη Voria, ο Νίκος Τζανάκης καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Επιπλέον ο κ. Σαρηγιάννης καλεί τον κόσμο να έχει κλειστά τα παράθυρα και όσοι πρέπει να κυκλοφορήσουν να φορούν απαραίτητα ενισχυμένη μάσκα, την ΚΝ95 ή FFP2 και φυσικά να μην κυκλοφορούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά.

Όσον αφορά τη χρήση κλιματιστικών, ο κ. Σαρηγιάννης προτείνει να χρησιμοποιείται το σύστημα ανακύκλωσης του αέρα, το οποίο διαθέτουν τα σύγχρονα μηχανήματα και σε όσα δεν υπάρχει, οι πολίτες να δροσίζονται με ανεμιστήρα μπροστά από τον οποίο να τοποθετήσουν ένα μπολ με παγάκια, «για φυσική δροσιά».

Στην πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το ενδεχόμενο βροχής, οι περισσότεροι ανακουφίστηκαν, σύμφωνα ωστόσο με τον κ. Σαρηγιάννη, «η βροχή θα σβήσει και τις τελευταίες εστίες, θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα, αλλά βαρέα αέρια και σωματίδια θα πέσουν στο έδαφος και θα προκαλέσουν μόλυνση». Έτσι καλό θα είναι να αποφεύγεται η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από κήπους κοντά στις πληγείσες περιοχές.

Eπειδή οι κάτοικοι της Φιλοθέης και άλλων όμορων οικισμών επιστρέφουν τα σπίτια τους μετά την εντολή εκκένωσης που πήραν χθες μέσω του 112, οι ειδικοί συνιστούν να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, να μειώσουν όσο μπορούν την έκθεση στο περιβάλλον και να αποφύγουν την κόπωση που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υγεία τους.

Πώς θα εξελιχθεί η διασπορά του καπνού

Τις πρωινές ώρες, λόγω θερμοκρασιακής αναστροφής, ο καπνός και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι τείνουν να εγκλωβίζονται κοντά στο έδαφος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και δυσμενέστερη ποιότητα αέρα, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται κατάντη της πυρκαγιάς, δηλαδή στην πορεία μεταφοράς του καπνού από τον άνεμο.

Καθώς ο ήλιος ανεβαίνει και το έδαφος θερμαίνεται, ενισχύεται η κατακόρυφη ανάμειξη της ατμόσφαιρας. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον καπνό να διαχέεται σε μεγαλύτερο ύψος και σταδιακά να αραιώνει, περιορίζοντας σε κάποιο βαθμό τις υψηλές συγκεντρώσεις κοντά στην επιφάνεια.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική επιφύλαξη. Εφόσον εξακολουθούν να καίγονται εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και άλλα βιομηχανικά υλικά, η παραγωγή καπνού θα συνεχίζεται. Συνεπώς, ακόμη και αν η ατμοσφαιρική ανάμειξη βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ποιότητα του αέρα μπορεί να παραμείνει επιβαρυμένη κοντά στην εστία της πυρκαγιάς αλλά και κατά μήκος της τροχιάς του καπνού.

ΚλείσιμοΗ παρουσία βιομηχανικών υλικών στην καύσιμη ύλη αποτελεί πρόσθετο παράγοντα ανησυχίας, καθώς το νέφος δεν αποτελείται μόνο από καπνό δασικής ή αστικής καύσης, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνει ρύπους από υλικά που παράγουν πιο επιβαρυμένο μείγμα αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων. Για τον λόγο αυτό, η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του αέρα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την εξασθένηση των ανέμων, αλλά κυρίως από τον περιορισμό της καύσης και τη μείωση της παραγωγής καπνού.

Μέχρι να περιοριστεί ουσιαστικά η πυρκαγιά, οι περιοχές προς τις οποίες μεταφέρεται το νέφος θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, καθώς η εικόνα μπορεί να αλλάζει μέσα στην ημέρα. Η κατεύθυνση των ανέμων, οι ριπές, οι τοπικές αναταράξεις και η ένταση της καύσης θα καθορίσουν σε ποιο βαθμό το τοξικό νέφος θα παραμείνει πάνω από τη Θεσσαλονίκη ή θα μετακινηθεί νοτιοανατολικότερα.

Τι περιέχει το τοξικό νέφος

Το τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη δεν είναι ένας απλός καπνός. Ο καθηγητής Μηχανικής Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, τονίζει ότι το νέφος αποτελείται από λεπτά σωματίδια ως αποτέλεσμα ατελούς καύσης. Το γεγονός ότι κάηκαν υλικά ανακύκλωσης, απορρυπαντικά και έλαια, καθιστά τη σύστασή του ιδιαίτερα επιβαρυντική.

«Τα αέρια σωματίδια που βρίσκονται στο νέφος είναι πτητικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες, ιδιαίτερα ερεθιστικοί στον λαιμό και στα μάτια, ενώ υπάρχουν και αρκετές καρκινογόνες ενώσεις, όπως βενζόλιο, διοξίνες και φουράνια», δηλώνει ο κ. Σαρηγιάννης.

Οδηγίες προστασίας στους πολίτες

Λόγω των καπνών, οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Συνιστάται:
Να παραμένουν κλειστά πόρτες και παράθυρα
Να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις
Να αποφεύγεται η έκθεση στους καπνούς
Να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα

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