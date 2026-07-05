Ωραιόκαστρο: Από ένα αυτοκίνητο ξεκίνησε η φωτιά - Συνελήφθη ο 76χρονος ιδιοκτήτης

Σε δύο εργοστάσια μαίνεται ακόμα η πυρκαγιά

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ωραιόκαστρο: Από ένα αυτοκίνητο ξεκίνησε η φωτιά - Συνελήφθη ο 76χρονος ιδιοκτήτης

Συνεχίζεται γα δεύτερη ημέρα η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπεσε χθές το βράδυ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στην Θεσσαλονίκη

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από σπινθήρες που προκάλεσε όχημα, ιδιοκτησίας 76χρονου που συνελήφθη ως υπαίτιος.
  • Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο εργοστάσια και επεκτάθηκε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας τοξικό νέφος από καύση πλαστικών και άλλων υλικών.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση, δίνοντας έμφαση στον περιορισμό των εστιών στα εργοστάσια.
  • Η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ εκκενώθηκε προληπτικά το ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμων» με 157 τρόφιμους, εκ των οποίων 50 ήταν κατακεκλιμένοι.
  • Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για την εξάπλωση της πυρκαγιάς και συνεχίζουν την καταγραφή των καταστροφών.
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Βελτιώνεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης που μαίνεται από χθες το βράδυ, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, παρά μόνο σκόρπιες εστίες, κυρίως σε δύο εργοστάσια, όπου και δίνεται το βάρος των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να περιοριστούν οι δύο πυρκαγιές στις επιχειρήσεις.

Ως υπαίτιος της πρόκλησης της μεγάλης φωτιάς συνελήφθη ο 76χρονος που είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος από την Πυροσβεστική. Σύμφωνα με το thestival.gr, ο άνδρας βρέθηκε στο στόχαστρο μετά από καταθέσεις, ενώ μετά την προσαγωγή του, ομολόγησε πως πράγματι εκείνος ευθύνεται για την πύρινη κόλαση στη δυτική Θεσσαλονίκη και συνελήφθη.

Ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Το όχημα από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά

Τοξικό νέφος από τα υλικά που καίγονται

Η φωτιά έχει επεκταθεί σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής, προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό που έχει καλύψει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις φλόγες έχουν παραδοθεί πλαστικά, χαρτί, αλουμίνιο, απορρυπαντικά και άλλα υλικά που βρίσκονταν σε εργοστάσια, δημιουργώντας ιδιαίτερα αποπνικτική ατμόσφαιρα και έντονη ανησυχία για το τοξικό νέφος.

«Οι περιουσίες των ανθρώπων έχουν υποστεί τρομακτικές καταστροφές»

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης μίλησε στο ΕΡΤNews για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν από χθες, τονίζοντας ότι ήταν δύσκολο εγχείρημα να εκκενωθεί το ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμων», ενώ έκανε λόγο για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

«Ο Δήμος βιώνει μια δύσκολη κατάσταση για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα. Ελπίζω να είναι και η τελευταία. Αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τις υπηρεσίες του Δήμου. Ήδη επικοινώνησε και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την αντιμετώπιση όλων αυτών των καταστάσεων. Το δυσκολότερο εγχείρημα όλων ήταν η εκκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων. 157 τρόφιμοι έπρεπε να απομακρυνθούν με ασφάλεια και μάλιστα οι 50 από αυτούς ήταν κατακεκλιμένοι. Το φέραμε εις πέρας, τους φέραμε στο Κονταξοπούλειο, τους μη περιπατητικούς τους πήγαμε στο 424 σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Μαζί με το τοπικό αστυνομικό τμήμα συντόνισαμε την όλη επιχείρηση. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι όλα ξεκίνησαν από την επιπολαιότητα ενός συμπολίτη μας και σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το δυστυχές συμβάν των προηγούμενων ημερών, εξαπλώθηκε, φυσούσε βοριάς, πέρασε τα διοικητικά όρια του Δήμου, έφτασε στο Δήμο Παύλου Μελά. Είναι ευχής έργο το πως ο οικισμός της Φιλοθέης δεν πειράχτηκε τόσο πολύ.
Βέβαια όλες οι περιουσίες των ανθρώπων έχουν υποστεί τρομακτικές καταστροφές. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια σπίτια τα οποία έχουν υποστεί καταστροφές. Είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών. Από τότε που ξημέρωσε επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στο να ελεγχθούν όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Είναι καθησυχαστικοί οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαγρύπνηση», ανέφερε.

Δείτε φωτογραφίες

[388197] ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 2Η ΗΜΕΡΑ Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/ EUROKINISSI)
[388197] ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 2Η ΗΜΕΡΑ Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/ EUROKINISSI)
[388197] ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 2Η ΗΜΕΡΑ Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/ EUROKINISSI)
[388197] ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 2Η ΗΜΕΡΑ Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/ EUROKINISSI)

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