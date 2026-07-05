Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ η φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Snapshot Μια μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης από το βράδυ του Σαββάτου.

Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα και έχει προκαλέσει εκκενώσεις προαστίων κοντά στη Θεσσαλονίκη λόγω καπνού.

Η πυρκαγιά έχει προσελκύσει την προσοχή διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως το Associated Press, ο βρετανικός Independent και η Washington Post. Snapshot powered by AI

Θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχει γίνει η μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Μια πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτητα κοντά στη Θεσσαλονίκη προκαλεί εκκενώσεις, καθώς ο καπνός καλύπτει τα προάστια», αναφέρει το Associated Press σε ανταπόκρισή του.

Αναφορά στην πύρινη λαίλαπα κάνει και ο βρετανικός Independent.

Το τηλεγράφημα του AP αναμεταδίδει και η Washington Post.