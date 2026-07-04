Φωτιά Ωραιόκαστρο: Εκκενώθηκε προληπτικά ίδρυμα χρονιών παθήσεων - Αναφορές για καμένα σπίτια

Snapshot Μαίνεται μεγάλη φωτιά στην περιοχή Ανθούπολη του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, πλησίον κατοικιών.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 74 πυροσβέστες, 28 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και αεροπορικές ρίψεις νερού.

Εκκενώνεται προληπτικά το ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας με 157 άτομα με ειδικές ανάγκες, που μεταφέρονται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την προσπάθεια κατάσβεσης και προκαλούν αναζωπυρώσεις.

Το ανακριτικό κλιμάκιο εμπρησμών διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά σε σπίτια νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Ανθούπολη στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν όταν έπεσε το σκοτάδι και πλέον στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 38 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε 1 αεροσκάφος μέχρι το τελευταίο φώς. Συνδρομή παρέχουν επίσης και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να οριοθετήσουν τη φωτιά ωστόσο την προσπάθειά τους δυσχεραίνουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή καθώς προκαλούν αναζωπυρώσεις. Οι φλόγες έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και πλησιάζουν την περιοχή της Φιλοθέης.

Στο νοσοκομείο δύο Πυροσβέστες

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα, με συνέπεια να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Εκκενώνεται προληπτικά το ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμονας»

Αργά το βράδυ πραγματοποιήθηκε η εκκένωση του ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβένι (επί της Εγνατίας οδού) στο Ωραιόκαστρο απέναντι από το «ΤΙΤΑΝ».

Μεταβαίνουν 4 λεωφορεία στο ίδρυμα για την απομάκρυνση 157 ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο «Κονταξοπούλιο» και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τι αναφέρει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης:

Σημειώνεται ότι υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια ενώ όπως μετάδίδει το OPEN καίγεται και εργοστάσιο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο έχει μεταβεί επίσης το νακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

«Αν είστε στην Ανθούπολη απομακρυνθείτε προς ΤΙΤΑΝ»

Θυμίζουμε ότι, στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς ΤΙΤΑΝ.

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