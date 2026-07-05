Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Απόκοσμες εικόνες από την πύρινη λαίλαπα
Οικισμοί εκκενώθηκαν, όπως επίσης και το ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμονας», ενώ έχουν επιχειρήσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες
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- Η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης συνεχίζει να καίει με ισχυρή ένταση από το βράδυ του Σαββάτου.
- Περισσότεροι από εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες.
- Έχουν εκκενωθεί οικισμοί και το ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμονας» λόγω της επικινδυνότητας.
- Επιχειρήσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες κατάσβεσης.
- Οι εικόνες από το μέτωπο της φωτιάς παρουσιάζουν μια απόκοσμη και καταστροφική κατάσταση.
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου, με τους εκατοντάδες πυροσβέστες που επιχειρούν, να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την οριοθέτησής της.
Οικισμοί εκκενώθηκαν, όπως επίσης και το ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμονας», ενώ έχουν επιχειρήσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης.
Ενδεικτικές της πύρινης κόλασης είναι ο εικόνες από τη φωτιά:
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