Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: 112 στη Θεσσαλονίκη για τους καπνούς

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν παραδοθεί στις φλόγες βιοτεχνίες και εργοστάσια, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική στο μεγαλύτερο μέρος της μητροπολιτικής περιοχής.

Ως αποτέλεσμα το 112 έστειλε SMS προς τους κατοίκους, ζητώντας να κρατήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών, καθώς καίγονται τοξικά υλικά.