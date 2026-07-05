Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: 112 στη Θεσσαλονίκη για τους καπνούς
Σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν παραδοθεί στις φλόγες βιοτεχνίες και εργοστάσια, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική στο μεγαλύτερο μέρος της μητροπολιτικής περιοχής.
Ως αποτέλεσμα το 112 έστειλε SMS προς τους κατοίκους, ζητώντας να κρατήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών, καθώς καίγονται τοξικά υλικά.
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