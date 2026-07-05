Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ομολόγησε ο 76χρονος - Ήταν μεθυσμένος, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του

Snapshot Συνελήφθη ο 76χρονος ύποπτος τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο μετά από μεθοδική έρευνα και μαρτυρικές καταθέσεις.

Ο 76χρονος ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά με επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σπινθήρες, ενώ ήταν μεθυσμένος.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας και ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης οφείλεται στη συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη τελικά ο 76χρονος που προσήχθη αργά το βράδυ το Σαββάτου ως ο κύριος ύποπτος για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου Ελληνικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης οδήγησαν στην ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.

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