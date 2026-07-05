Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Φωτογραφίες από την εκκένωση του ιδρύματος «Άγιος Παντελεήμονας»

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία αργά το βράδυ του Σαββάτου η εκκένωση του ιδρύματος ς Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβένι (επί της Εγνατίας οδού) στο Ωραιόκαστρο απέναντι από το «ΤΙΤΑΝ, λόγω της μεγάλης φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Μετέβησαν 4 λεωφορεία στο ίδρυμα για την απομάκρυνση 157 ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι 120 μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο «Κονταξοπούλιο» και οι υπόλοιποι 37 μεταφέρθηκαν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Οι περιθαλπόμενοι διακομίστηκαν έχοντας μαζί τους τη φαρμακευτική τους αγωγή και με συνοδεία του εξειδικευμένου προσωπικού της δομής.

Συγκεκριμένα, και οι 153 περιθαλπόμενοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια:

97 περιπατητικοι στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο», απ’ όπου στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε δύο ξενοδοχεία της περιοχής

56 μη περιπατητικοι στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως.

Δείτε φωτογραφίες

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026 Eurokinissi

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026 Eurokinissi

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026 Eurokinissi

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026 Eurokinissi

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026 Eurokinissi

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026 Eurokinissi

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026 Eurokinissi

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026 Eurokinissi

Διαβάστε επίσης