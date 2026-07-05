Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 76χρονου υπόπτου

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ /EUROKINISSI)

Στην προσαγωγή ενός υπόπτου ηλικίας 76 ετών προχώρησε το ανακριτικό της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και ο 76χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ο ηλικιωμένος, θεωρείται βασικός ύποπτος για την έναρξη της φωτιάς, καθώς κατά πληροφορίες, φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πιθανώς σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Ο 76χρονος οδηγείται αυτή την ώρα για περαιτέρω έλεγχο, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών κατά τον χρόνο εκδήλωσης του συμβάντος, καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρεται να μην ήταν νηφάλιος.

Οι έρευνες και η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Θεσσαλονίκης.

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