Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Μήνυμα από το 112

Snapshot Εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Απεστάλη μήνυμα από το 112 για ενημέρωση και προειδοποίηση των πολιτών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (4/7) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά κατακαίει αγροτοδασική έκταση κοντά σε κατοικίες στην περιοχή Ανθούπολη ενώ για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα ενώ μέχρι να νυχτώσει θα πραγματοποεί ρίψεις νερού από αέρος ένα αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σημειώνετια ότι το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο καθώς προκαλούν συνεχώς αναζωπυρώσεις.

Δείτε βίντεο:

«Αν είστε στην Ανθούπολη απομακρυνθείτε προς ΤΙΤΑΝ»

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήυνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από το σημείο.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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