Φωτιές: 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Οι 15 από αυτές εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Γιάννης Καλύβας

Φωτιές: 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές, με 15 από αυτές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Σημαντικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε Αττική, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κέρκυρα και Καλλικράτεια, με άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων και εναέριων μέσων.
  • Εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα από το 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση κατοίκων σε περιοχές με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας συμμετέχουν στην κατάσβεση και περιπολία, ενώ προληπτικά χρησιμοποιείται και πυροσβεστικό πλοιάριο.
  • Πυρκαγιές σε περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη με ενισχυμένες δυνάμεις για την αντιμετώπισή τους.
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Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικες πυρκαγιές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 15 από αυτές εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι σημαντικότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα 4 Ιουλίου 2026 ηταν:

Στην Αττική με δείκτη επικινδυνότητας 3 ελέχθηκαν άμεσα οι πυρκαγιες που εκδηλωθηκαν στον α) Ασπροπυργο στις 11:42 σε χαμηλή βλάστηση και επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα, β) στα Σπάτα που εκδηλώθηκε περιπου στις 12:00 και επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 20 οχήματα ,ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγια που εκδηλώθηκε λιγο πριν τις 14;00 στα Γρεβενά και επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 1 ομάδα της 8ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα.

Οριοθετηθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Νεους Επιβάτες Θεσσαλονίκης που εκδηλώθηκε σήμερα 4 Ιουλίου 2026 λίγο πριν τις 16:30. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και Εθελοντές ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο. Επειδή η πυρκαγία εξελισσόταν σε οικοπεδικούς χώρους κατοικημένης περιοχής στις 16:50 εκδόθηκε .μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Αυτή η πυρκαγια εξελιχθηκε σε περιοχή με πολύ υψηλο δεικτη επικινδυνότητας 4

Οριοθετηθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Έμπωνα Ρόδου που εκδηλώθηκε σήμερα 4 Ιουλίου 2026 λίγο μετά τις 14:00. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 11ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και Εθελοντές ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο.

Κατεσβέσθη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λόφο Σαράντα Μάρτυρες στο Δήμο Αχάρνών Αττικής που εκδηλώθηκε σήμερα 4 Ιουλίου 2026 λίγο μετά τις 14:30. Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Υπο έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Βασιλικά Κέρκυρας λίγο πριν τις 13:00, και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 15 λεπτά πριν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κέρκυρας είχαν άμεσα ελέγξει έτερη πυρκαγία στην περιοχή Απράος

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Καλλικράτειας, ανάμεσα σε οικίες, του Δήμου Προποντίδας περίπου στις 17:30. Η περιοχή σήμερα έχει πολύ υψηλο κινδυνο πυρκαγιας κατηγορίας 4. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων τμημάτων, Εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Επίσης στις 18:13 εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κάτοικων από τους οικισμούς Κηπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια.
Προληπτικά, πυροσβεστικό πλοιάριο περιπολεί στην ακτογραμμή.

Σε εξέλιξη είναι οι κάτωθι πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν σε περιοχές με πολύ υψηλο κινδυνο πυρκαγιας κατηγορίας 4.

  • Στα Κουφάλια Χαλκηδόνος σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 και επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Στις 13:55 εκδόθηκε απο το 112 μήνυμα για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.
  • Σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψύδριο Κιλκίς λίγο μετα τις 15:30 και επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα .
    Στις 16:22 εκδόθηκε .μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής

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