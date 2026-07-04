Νέα τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 82χρονη μετά από παράσυρση

Snapshot Μία 82χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από δίκυκλο στη Ρόδο και υπέκυψε στα τραύματά της μετά τη διακομιδή στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της 4ης Ιουλίου στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου, στη συμβολή της Λεωφόρου Καλλιθέας με την οδό Σμύρνης.

Ο οδηγός του δίκυκλου, 61 ετών, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Η προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (4/7) στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου, στην πόλη της Ρόδου, με θύμα μία 82χρονη γυναίκα.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το δυστύχημα

«Την 04-07-2026, στις 7.10’ το πρωί, επί της Λ. Καλλιθέας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Σμύρνης στη Ρόδο, δίκυκλη μοτοσικλέτα οδηγούμενη από 61χρονο ημεδαπό παρέσυρε 82χρονη ημεδαπή πεζή, η οποία μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου όπου κατέληξε.

Ο οδηγός του δίκυκλου συνελήφθη. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου».

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