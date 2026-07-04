Φωτιά σε δασική έκταση στην Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής - Ήχησε το 112, επιχειρούν και εναέρια

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής το απόγευμα του Σαββάτου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Εκδόθηκε μήνυμα προειδοποίησης από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής στις 17:54.

Δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές από τη φωτιά.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.

Για το συμβάν υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο με 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης συνδράμουν από αέρος με ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Διαβάστε επίσης