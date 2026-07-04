Πυρκαγιά στο Λειψύδριο του Κιλκίς - Ήχησε το 112, επιχειρούν 5 αεροσκάφη

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λειψύδριο του Κιλκίς.

Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και συγκεκριμένα 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 5 αεροσκάφη.

Στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων του οικισμού Λειψύδριο.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.