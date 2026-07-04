Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112, επιχειρεί και ελικόπτερο
Ακόμη μια φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης.
Επί τόπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και 1 ελικόπτερο.
Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Λίγη ώρα αργότερα η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.
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