Φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δύο οικισμών

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής το απόγευμα του Σαββάτου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Εκδόθηκε μήνυμα προειδοποίησης από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής στις 17:54.

Δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές από τη φωτιά.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.

Για το συμβάν υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με ισχυρές δυνάμεις οι οποίες ενισχύθηκαν λίγο αργότερα εξαιτίας της επικινδυνότητας της φωτιάς.

Πλέον στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, καθώς και εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καίγονται κατοικίες, λέει ο αντιδήμαρχος

Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τσικαρίδης σε δηλώσεις του στο thesspost.gr ανέφερε ότι η φωτιά πλησίασε τα πρώτα σπίτια του οικισμού και σπίτια τλίχθηκαν στις φλόγες. «Το είδα με τα μάτια μου. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους της περιοχής, η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον τέσσερα σπίτια, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον τρεις απεγκλωβισμούς κατοίκων.

Ήχησε το 112 για απομάκρυνση

Θυμίζουμε οτι στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112.για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Επίσης, στις 18:13 εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Κηπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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