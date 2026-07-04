Πυρκαγιές: Χάρτης πρόβλεψης για την Κυριακή - Πολύ υψηλός κίνδυνος σε έξι περιφέρειες

Snapshot Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας.

Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο είναι η Αττική, η Κορινθία, η Εύβοια, το Βόρειο Αιγαίο (Χίος, Σάμος, Ικαρία), το Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες) και η Κρήτη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς για αυξημένη ετοιμότητα αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες και υπαίθριες ψησταριές.

Σε περίπτωση εντοπισμού φωτιάς, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική στο τηλέφωνο 199. Snapshot powered by AI

Για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4)

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εντάσσονται:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Κορινθίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Χίου, Σάμου, Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ήδη όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Έκκληση προς τους πολίτες

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

κάψιμο ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καθαρισμού

χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες (π.χ. τροχοί, δισκοπρίονα, συγκολλήσεις)

χρήση υπαίθριων ψησταριών σε επικίνδυνες συνθήκες

ρίψη αναμμένων τσιγάρων

εργασίες στην ύπαιθρο που ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς

Σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία φωτιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

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