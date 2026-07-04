Φωτιά τώρα στη Ρόδο: Συναγερμός στον Αττάβυρο- Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου περιοχή του Αταβύρου στη Ρόδο, καίγοντας χαμηλή βλάστηση σε ορεινό σημείο.
- Ισχυροί άνεμοι και καιρικές συνθήκες έχουν αυξήσει την επιφυλακή των Αρχών παρά το γεγονός ότι δεν απειλείται δασική έκταση.
- Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και η Πολιτική Προστασία.
- Ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων από τη Ρόδο για την ενίσχυση της κατάσβεσης και τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
- Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεχείς παρακολουθήσεις από τις Αρχές.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7) στη Ρόδο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή του Αταβύρου, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και Άγιος Ισίδωρος.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 και καίει χαμηλή βλάστηση σε ορεινό σημείο. Παρότι δεν απειλεί δασική έκταση, οι ισχυροί άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις Αρχές.
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εθελοντές, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 11ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Την επιχείρηση συνδράμει από άερος ένα ελικόπτερο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:19 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε στο χωράφι 64χρονου στο Ρέθυμνο
15:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
13:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός
12:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ