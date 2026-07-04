Φωτιά τώρα στη Ρόδο: Συναγερμός στον Αττάβυρο- Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7) στη Ρόδο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή του Αταβύρου, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και Άγιος Ισίδωρος.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 και καίει χαμηλή βλάστηση σε ορεινό σημείο. Παρότι δεν απειλεί δασική έκταση, οι ισχυροί άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις Αρχές.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εθελοντές, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 11ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Την επιχείρηση συνδράμει από άερος ένα ελικόπτερο.