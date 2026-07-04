Φωτιά στον Άγιο Στέφανο

Snapshot Η πυρκαγιά στον Άγιο Στέφανο Αττικής εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε κατοικίες, απαιτώντας γρήγορη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε την εξέλιξη της πυρκαγιάς με drone εξοπλισμένο με οπτική και θερμική κάμερα καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7) σε χαμηλή βλάστηση, εντός οικοπεδικού χώρου, στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 34 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκονται κατοικίες, γεγονός που επέβαλε την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα της εξέλιξης της πυρκαγιάς μέσω drone, αξιοποιώντας τόσο οπτική όσο και θερμική κάμερα για την παρακολούθηση του μετώπου.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.