Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα κατοίκων

Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112

Φώτο Αρχείου

SOOC/Nick Paleologos
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:00 σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 26 πυροσβέστες, 9 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και ελικόπτερο.
  • Εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνδράμουν στην κατάσβεση.
  • Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
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Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή των Κουφαλίων στη Θεσσαλονίκη, όπου φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:00 σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ελικόπτερο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Λίγο αργότερα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

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