Φωτιά στην Κέρκυρα - Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά της Κέρκυρας το μεσημέρι του Σαββάτου 4/7.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές, έξι οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στο σημείο για την έρευνα των αιτίων της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά της Κέρκυρας, κοντά στον ομώνυμο οικισμό, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και έξι πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς ή σπίτια.

Στο σημείο μεταβαίνει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Κέρκυρας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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