Παλλήνη: Σε 45 λεπτά οριοθετήθηκε η πυρκαγιά κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ

Snapshot Η πυρκαγιά στην Παλλήνη, κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, οριοθετήθηκε σε 45 λεπτά μετά την εκδήλωσή της.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 47 πυροσβέστες, 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, δύο αεροσκάφη και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής λόγω της ταχείας εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολούθησε την πυρκαγιά με drone και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια.

Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Σε 45 λεπτά οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παλλήνη, κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ και την CANDIA STROM. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:20 το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7) και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς στο σημείο επικρατούσαν ξηρές συνθήκες και έπνεαν άνεμοι που δυσχέραιναν το έργο της κατάσβεσης.

Στην περιοχή επιχείρησαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με συνολικά 47 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, λίγο μετά την εκδήλωση του συμβάντος εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της ταχείας εξέλιξης του μετώπου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα, ενώ στην περιοχή μετέβη και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών.

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