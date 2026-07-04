Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Snapshot Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισού.

Η Τροχαία συνέστησε στους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέμειναν στο σημείο έως την πλήρη κατάσβεση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2026 η εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαχωριστικό διάζωμα της Λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο του κεντρικού διαζώματος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεσή της. Παράλληλα, η παρουσία των πυροσβεστικών οχημάτων και οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκάλεσαν έντονη επιβάρυνση στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, δυσχέρεια παρατηρήθηκε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, με τις καθυστερήσεις να επηρεάζουν μεγάλο αριθμό οδηγών που κινούνταν στην περιοχή.