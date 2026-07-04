Φωτιά στην Παλλήνη - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στα Σπάτα στον λόφο Μπούρα κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Ιουλίου.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη, με συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, ενώ εκδόθηκε μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την πυρκαγιά με drone εξοπλισμένο με οπτική και θερμική κάμερα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:20 το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7) στα Σπάτα στο λόφο Μπούρα κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων.

Την φωτιά εντόπισε πυροφύλακας και άμεσα εντόπισε την πυροσβεστική Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, το Κορωπί, την Παλλήνη, τα Γλυκά Νερά, τη Νέα Μάκρη, τη Ροδόπολη και τον Άγιο Στέφανο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα και στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής ενώ ήχησε και το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Έχουν κινητοποιηθεί ως τώρα 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδράμουν ήδη υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.