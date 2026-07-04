Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρηστώνη Κιλκίς - Μήνυμα από το 112

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρηστώνη Κιλκίς στις 4 Ιουλίου 2026, πριν τις 19:00.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα και μηχανήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στις 19:13, χωρίς να απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την πυρκαγιά με drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρηστώνη Κιλκίς σήμερα 4 Ιουλίου 2026 λίγο πριν τις 19:00.

Στι σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 19:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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