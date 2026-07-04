Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια - Παραμένουν στο σημείο οι πυροσβέστες

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής το απόγευμα του Σαββάτου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Εκδόθηκε μήνυμα προειδοποίησης από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής στις 17:54.

Δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές από τη φωτιά.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 17:30 σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Προποντίδας.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, καθώς και εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν περιοδικά πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Σημαντική είναι και η συμβολή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.



Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του μετώπου μέσω drone με οπτική και θερμική απεικόνιση, ώστε να υπάρχει συνεχής επιχειρησιακή εικόνα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Κάηκαν σπίτια

Σε δηλώσεις του νωρίτερα στο thesspost.gr ανέφερε ότι η φωτιά πλησίασε τα πρώτα σπίτια του οικισμού με αποτέλεσμα ορισμένα εξα αυτών να καούν.«Το είδα με τα μάτια μου. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους της περιοχής, η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον τέσσερα σπίτια, ενώ η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον τρεις απεγκλωβισμούς κατοίκων.

Ήχησε το 112 για απομάκρυνση

Θυμίζουμε οτι στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Λίγο αργότερα, στις 18:13 εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Κηπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια.

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