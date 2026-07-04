Κιλκίς: Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην πυρκαγιά στην Κρηστώνη
Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές
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- Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Κρηστώνη Κιλκίς με 32 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
- Παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.
- Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές από την πυρκαγιά.
- Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Κρηστώνη Κιλκίς με πεζοπόρες δυνάμεις και εναέρια μέσα.
Στο σημείο επιχειρούν πλέον 32 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Υπενθυμίζεται, ότι στις 19:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.
Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
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