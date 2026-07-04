Πάτρα: Δύο νέα περιστατικά απάτης σε μόλις 24 ώρες με λεία πάνω από 10.000 ευρώ

Snapshot Στην Πάτρα καταγράφηκαν δύο νέες απάτες μέσα σε 24 ώρες με συνολική λεία άνω των 10.000 ευρώ.

Οι δράστες παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και τηλεφωνούσαν στα θύματα.

Ισχυρίζονταν ότι υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική εγκατάσταση λόγω βραχυκυκλώματος από κοσμήματα μέσα στο σπίτι.

Με το πρόσχημα αυτό, ζητούσαν να βγάλουν τα θύματα κοσμήματα και χρήματα από το σπίτι για να τα προστατεύσουν.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα δύο περιστατικά. Snapshot powered by AI

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά απάτης σε βάρος πολιτών στην Πάτρα, με δράστες που παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ .

Όπως αναφέρει το Tempo24.News, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν δύο νέα περιστατικά.

Οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτρική εγκατάσταση.

Χαρακτηριστικά ανέφεραν: «Έχει προκληθεί βραχυκύκλωμα από τα κοσμήματα που βρίσκονται μέσα στο σπίτι σας. Θα πρέπει να τα βγάλετε άμεσα έξω, μέσα σε σακούλες, μαζί με τα χρήματα που έχετε, ώστε να μην καταστραφούν».

Με αυτό το τέχνασμα έπεισαν τα θύματα τους που έχασαν συνολικά πάνω από 10.000 ευρώ.

Η αστυνομία ερευνά τα δύο νέα περιστατικά.

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