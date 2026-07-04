Γρεβενά: Σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια

Snapshot Συνελήφθη 88χρονος στα Γρεβενά για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στη Δημοτική Κοινότητα Δεσκάτης και ο δράστης επιβλήθηκε πρόστιμο 1.546,88 ευρώ.

Από την αρχή του 2026 έως τις 4 Ιουλίου έχουν γίνει 156 συλλήψεις για πυρκαγιές, εκ των οποίων το 91,67% οφείλεται σε αμέλεια.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους και άμεση απόδοση ευθυνών.

Η πλειονότητα των πυρκαγιών προέρχεται από ανθρώπινη αμέλεια, γι’ αυτό τονίζεται η ανάγκη αυστηρής τήρησης μέτρων πυρασφάλειας και αποφυγής επικίνδυνων εργασιών. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ημεδαπού, ηλικίας 88 ετών, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 04 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:59, σε χορτολιβαδική έκταση στη θέση «Ράχη» της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης, του Δήμου Δεσκάτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 88χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη της παρακείμενης βλάστησης.

Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ.

156 συλλήψεις για πυρκαγιές από την αρχή του έτους

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 143 (91,67%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,33%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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