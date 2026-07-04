Καλλιθέα: Συνελήφθη 73χρονος επιδειξίας που παρενόχλησε 6χρονη και 18χρονη
Ο 73χρονος οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που τον εντόπισαν στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής
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Συνελήφθη τα ξημερώματα ένας 73χρονος στην Καλλιθέα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς νωρίτερα τα μεσάνυχτα είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε βάρος μίας 18χρονης, ενώ στην ίδια πράξη προέβη και σε βάρος μίας 6χρονης λίγο νωρίτερα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος δράστης είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος της ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.
Ο 73χρονος οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που τον εντόπισαν στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του.
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