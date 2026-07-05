Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες

Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σάββατο 4 ιουλίου 2026

Snapshot Τέσσερις πυροσβέστες διακομίστηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως λόγω αναπνευστικών και ορθοπεδικών προβλημάτων.

Δύο πυροσβέστες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκαύματα σε πολίτες ή άλλους πυροσβέστες.

Ο υγειονομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Snapshot powered by AI

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακομίστηκαν 2 πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Επιπλέον ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο με ορθοπεδικό περιστατικό.

Οι πυροσβέστες νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ολόκληρος ο υγειονομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων της περιοχής, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Συνολικά έχουν διακομιστεί στο 424, τέσσερις πυροσβέστες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά εγκαυμάτων ή άλλα προβλήματα υγείας σε πολίτες ή μέλη των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, πέραν του πυροσβέστη με τα αναπνευστικά προβλήματα.

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