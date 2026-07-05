Ωραιόκαστρο: Μάχη με τις φλόγες και το τοξικό νέφος - Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο

Συνεχίζεται γα δεύτερη ημέρα η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπεσε χθες το βράδυ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στην Θεσσαλονίκη

Snapshot Η μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης συνεχίζεται με εναέριες και επίγειες επιχειρήσεις κατάσβεσης από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά έχει επεκταθεί σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας τοξικό νέφος από καύση πλαστικών, χαρτιού, αλουμινίου και απορρυπαντικών.

Οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές που εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και άλλες υποδομές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 154 πυροσβέστες, 52 οχήματα, πέντε πεζοπόρα τμήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες (4/7) στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα την επιχείρηση κατάσβεσης.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ στο έδαφος επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της φωτιάς, την οποία δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι.

Τοξικό νέφος από τα υλικά που καίγονται

Η φωτιά έχει επεκταθεί σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής, προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό που έχει καλύψει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις φλόγες έχουν παραδοθεί πλαστικά, χαρτί, αλουμίνιο, απορρυπαντικά και άλλα υλικά που βρίσκονταν σε εργοστάσια, δημιουργώντας ιδιαίτερα αποπνικτική ατμόσφαιρα και έντονη ανησυχία για το τοξικό νέφος.

Οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια

Η πυρκαγιά πλησίασε επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές που είχαν εκκενωθεί προληπτικά, ενώ εκτός από εργοστάσιο ανακύκλωσης επεκτάθηκε και σε μονάδα με υφάσματα. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες, αποθήκες και άλλες υποδομές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν σε αποτίμηση των καταστροφών.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 154 πυροσβέστες, 52 οχήματα, πέντε πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και η Ελληνική Αστυνομία, η οποία παρέμεινε όλη τη νύχτα στην περιοχή, διευκολύνοντας τις εκκενώσεις και την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς

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