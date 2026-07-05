Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό βίντεο - drone από τις καμένες εκτάσεις σε Ωραιόκαστρο και Φιλοθέη

Αποκαρδιωτικές εικόνες από την καταστροφή που προκάλεσε η μεγάλη φωτιά στα όρια των δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό βίντεο - drone από τις καμένες εκτάσεις σε Ωραιόκαστρο και Φιλοθέη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια μεγάλη φωτιά κατέστρεψε αγροτοδασική έκταση στα όρια των δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά.
  • Οι δυνάμεις πυροσβεστικής, εθελοντών και τοπικής αυτοδιοίκησης συνεχίζουν τις προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση.
  • Το βίντεο από drone δείχνει την έκταση της καταστροφής, με καμένες περιοχές μεταξύ Φιλοθέης και Ανθούπολης.
  • Το εργοστάσιο ανακύκλωσης που καίγεται προκάλεσε το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη το πρωί.
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Με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στις περιοχές του Ωραιοκάστρου και της Φιλοθέης, ένα βίντεο από drone καταγράφει την έκταση της καταστροφής.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η αγροτοδασική έκταση στα όρια των δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά είναι καμένη και γεμάτη στις στάχτες.

Στο βίντεο διακρίνεται και το εργοστάσιο ανακύκλωσης που εξακολουθεί να καίγεται και εξαιτίας του οποίου προκλήθηκε το τοξικό νέφος που κάλυψε το πρωί την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε στο instagram:

https://www.instagram.com/reel/DaaKsRYMaaN/

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