Ρόδος: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά κοντά στο χωριό Κοσκινού - Φόβοι για αναζωπυρώσεις

Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ρόδος: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά κοντά στο χωριό Κοσκινού - Φόβοι για αναζωπυρώσεις
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  • Η πυρκαγιά στην περιοχή Κοσκινού της Ρόδου τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μετά από μεγάλη επιχείρηση.
  • Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και χωματουργικά μηχανήματα παραμένουν στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπυρώσεων.
  • Συνολικά επιχείρησαν 28 πυροσβέστες, 8 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Η τοπική κοινωνία συμμετείχε ενεργά στη στήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων από την πρώτη στιγμή.
  • Όλα τα μέτωπα της φωτιάς έχουν οριοθετηθεί και οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για συνεχή εποπτεία.
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Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Κοσκινού της Ρόδου, έπειτα από τη μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπύρωση.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, τόνισε ότι όλα τα μέτωπα της φωτιάς έχουν οριοθετηθεί και πλέον υπάρχει πλήρης έλεγχος της πυρκαγιάς. Όπως ανέφερε, οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, εποπτεύοντας διαρκώς την περιοχή, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων στα σημεία όπου υπήρξε ενεργό μέτωπο.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της επιχείρησης ήταν η άμεση και μαζική κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην πυρκαγιά επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ πολύτιμη ήταν η συμβολή των εθελοντών και των υδροφόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σημαντική ήταν και η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, καθώς κάτοικοι και εθελοντές βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων, συνδράμοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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