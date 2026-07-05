Κατέπλευσαν στα Σύβοτα τα mega yachts του Σεΐχη Μανσούρ

Snapshot Στα Σύβοτα κατέπλευσαν δύο από τα μεγαλύτε και ακριβότερα mega yachts, προερχόμενα από τα νησιά του Ιονίου.

Το mega yacht «BLUE» μήκους 160 μέτρων, αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων, ανήκει στον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το συνοδευτικό superyacht «FLYING FOX» έχει μήκος 136 μέτρα και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων, με 55 μέλη πλήρωμα.

Η συνολική αξία των δύο σκαφών αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και προσελκύει το ενδιαφέρον στην περιοχή, αναδεικνύοντας τη Θεσπρωτία ως προορισμό της διεθνούς ελίτ. Snapshot powered by AI

Σε μαγνήτη για την παγκόσμια ελίτ και το διεθνές jet set μετατρέπονται τα Σύβοτα, καθώς τις τελευταίες ώρες δύο από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα mega yachts βρίσκονται αγκυροβολημένα στη θαλάσσια περιοχή, μαγνητίζοντας τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, τα δύο εντυπωσιακά πλωτά παλάτια κατέφθασαν στη Θεσπρωτία προερχόμενα από τα νησιά του Ιονίου καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν κινηθεί από την Κεφαλονιά μέχρι την Κέρκυρα.

Το πρώτο και πιο εντυπωσιακό είναι το mega yacht «BLUE», μήκους 160 μέτρων, η αξία του οποίου ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια δολάρια. Το συγκεκριμένο σκάφος συνδέεται απευθείας με τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Πρωθυπουργό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο σεΐχης είναι παγκοσμίως γνωστός ως το αφεντικό της ποδοσφαιρικής Μάντσεστερ Σίτι, την οποία ελέγχει μέσω της City Football Group. Το «BLUE» διαθέτει 80 άτομα πλήρωμα και μπορεί να φιλοξενήσει δεκάδες VIP καλεσμένους.

Δίπλα του, ως συνοδευτικό σκάφος, βρίσκεται το εξίσου μυθικό «FLYING FOX». Πρόκειται για ένα superyacht μήκους 136 μέτρων και αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο διαθέτει 55 άτομα πλήρωμα.

Η παρουσία των δύο σκαφών, η συνολική αξία των οποίων αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, έχει προκαλέσει εύλογο ενδιαφέρον και συζητήσεις στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι η Θεσπρωτία μπαίνει για τα καλά στα «ραντάρ» των ισχυρών της διεθνούς πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ.