Φωτιά στην περιοχή Κοσκινού στη Ρόδο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φωτιά στην περιοχή Κοσκινού στη Ρόδο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
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Snapshot
  • Στις 13:50 ξέσπασαν δύο εστίες φωτιάς στην περιοχή Κοσκινού της Ρόδου.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.
  • Υποστηρικτικά επιχειρούν ομάδες εθελοντών και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν τις φωτιές υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 13:50 φωτιά στη Ρόδο, καθώς δύο εστίες εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κοσκινού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των δύο εστιών, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν ομάδες εθελοντών, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να θέσουν τις φωτιές υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

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