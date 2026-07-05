Φωτιά στη Δροσιά Χαλκίδας
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δροσιά Χαλκίδας, με την Πυροσβεστική να έχει ενισχύσει τις δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.
Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση.
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