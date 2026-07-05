Φωτιά στη Δροσιά Χαλκίδας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δροσιά Χαλκίδας, με την Πυροσβεστική να έχει ενισχύσει τις δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση.