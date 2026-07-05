Ηράκλειο: Φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο - Κάηκε ολοσχερώς λεωφορείο (Βίντεο)

Snapshot Λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 06:38 υπό άγνωστες συνθήκες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε παρακείμενη αποθήκη με πάνελ.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από περίπου μιάμιση ώρα.

Πυροσβεστικά οχήματα παρέμειναν στο σημείο για προληπτικούς λόγους λόγω κινδύνου αναζωπύρωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (5/7) λεωφορείο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 06:38, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν, ύστερα από μεγάλη επιχείρηση, να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Photo Credits: @Στέφανος Ραπάνης

Ολοσχερής καταστροφή του λεωφορείου

Από τη φωτιά το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε παρακείμενη προκατασκευασμένη αποθήκη με πάνελ.

Οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο.

Η φωτιά έσβησε έπειτα από περίπου μιάμιση ώρα, ωστόσο στο σημείο παρέμειναν πυροσβεστικά οχήματα για προληπτικούς λόγους, καθώς υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Photo Credits: @Στέφανος Ραπάνης

Διαβάστε επίσης