Κρήτη: Ναυαγοσώστης έσωσε από πνιγμό 10χρονο αγόρι στον Μπάλο

Snapshot Ένα 10χρονο αγόρι κινδύνεψε να πνιγεί στον Μπάλο ενώ διασίζε τον στενό αμμώδη ισθμό της λιμνοθάλασσας.

Ο 23χρονος ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε έγκαιρα τον κίνδυνο και έσωσε το παιδί πριν η μητέρα προλάβει να φτάσει.

Το παιδί κρατούσε προσωπικά αντικείμενα πάνω από το κεφάλι του, γεγονός που δυσκόλεψε την αντίδρασή του στη βαθιά περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου στη λιμνοθάλασσα της Κισσάμου.

Η γρήγορη και αποτελεσματική παρέμβαση του ναυαγοσώστη απέτρεψε τον πνιγμό του παιδιού. Snapshot powered by AI

Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση ενός ναυαγοσώστη στον Μπάλο, σώθηκε από βέβαια πνιγμό ένα αγόρι 10 χρόνων. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (3/7) οπότε και το παιδί με τη μητέρα του είχαν μεταβεί στη λιμνοθάλασσα της Κισσάμου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η μητέρα και το αγόρι, αλλοδαποί επισκέπτες, θέλησαν να κατευθυνθούν προς την καντίνα, διασχίζοντας με τα πόδια τον στενό αμμώδη ισθμό της λιμνοθάλασσας. Το παιδί ακολουθούσε τη μητέρα κρατώντας πάνω από το κεφάλι του τα προσωπικά του αντικείμενα για να μη βραχούν. Το νερό, ωστόσο, σε κάποιο σημείο της διαδρομής βαθαίνει απότομα, με αποτέλεσμα το αγόρι να βυθιστεί χωρίς να μπορεί να αντιδράσει λόγω των αντικειμένων που κρατούσε.

Το γεγονός, ευτυχώς αντιλήφθηκε έγκαιρα ο 23χρονος ναυαγοσώστης, ο οποίος κινητοποιήθηκε άμεσα και ανέσυρε το παιδί από το νερό. Η αντίδραση του ναυαγοσώστη ήταν τόσο ακαριαία που η μητέρα του αγοριού δεν είχε προλάβει να φτάσει στο σημείο όπου είχε βουλιάξει το παιδί της.

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