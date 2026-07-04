Απίστευτο: Οδηγός με πατίνι «εγκλωβίστηκε» στον... Κηφισό – Η επιχείρηση… απελευθέρωσής του

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στον Κηφισό το μεσημέρι του Σαββάτου 04.07.

Η κάμερα του MEGA κατέγραψε έναν νεαρό να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι στην αριστερή λωρίδα του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και των διερχόμενων οδηγών.

Την ώρα που τα οχήματα που ακολουθούν κορνάρουν προειδοποιητικά, ο νεαρός αποφασίζει να ανέβει στο κράσπεδο, δίπλα στις προστατευτικές μπάρες, πιθανότατα αντιλαμβανόμενος την επικινδυνότητα της κίνησής του.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο του MEGA, παραμένει εγκλωβισμένος για αρκετή ώρα, αδυνατώντας να διασχίσει με ασφάλεια τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Λίγο αργότερα, στο σημείο φτάνει η αστυνομία με ένα περιπολικό και τον απεγκλώβισε.

Δείτε το βίντεο: