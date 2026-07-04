Καλοκαιρινή μπόρα αυτή την ώρα στην Αχαϊα - Δείτε το βίντεο
Για ένα 48ωρο αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας
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Καταιγίδα έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στην Αχαϊα, γεγονός αναμενόμενο καθώς οι μετεωρολόγοι έκαναν λόγο για ένα 48ωρο τέτοιων φαινομένων στη δυτική Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο αναγνώστη του Newsbomb, από την εθνική οδό Τριπόλεως-Πατρών, περίπου 30 χιλιόμετρα πριν από την πρωτεύουσα της Αχαϊας:
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