Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

Snapshot Το Σάββατο αναμένονται συννεφιές και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως σε Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια από τα ξημερώματα, με καταιγίδες στην Αττική και Πελοπόννησο από το μεσημέρι.

Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα έντονων φαινομένων και χαλαζόπτωσης από το απόγευμα σε Αχαΐα, Αρκαδία και Ηλεία.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα φτάσει έως 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά, νότια και δυτικά τμήματα της χώρας.

Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε Μαγνησία και Σποράδες, με πιθανότητα βροχών στα βουνά τη Δευτέρα και Τρίτη.

Από τις 8 Ιουλίου προβλέπεται επιδείνωση του καιρού για περίπου δύο ημέρες, με βελτίωση από τις 12 έως τις 13 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Ο καιρός παρουσιάζει αλλαγές το Σάββατο, με συννεφιές και τοπικές βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, τα φαινόμενα ξεκινούν από τα ξημερώματα και θα επηρεάσουν κυρίως τις περιοχές γύρω από τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται καταιγίδες σε Αττική και Πελοπόννησο.

Κατά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στα νότια της Χαλκιδικής, τις Σποράδες και την Εύβοια. Από το μεσημέρι και μετά, η Αττική και η Πελοπόννησος θα δουν καταιγίδες, με αυξημένη πιθανότητα έντονων φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από το απόγευμα σε Αχαΐα, Αρκαδία και Ηλεία, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλάζι.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμανθεί στους 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά τμήματα της χώρας, ενώ στα βόρεια θα καταγράψει τιμές από 27 έως 32 βαθμούς. Στα νότια και τα δυτικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει επίσης τους 33 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα θα κυμανθεί μεταξύ 29 και 33 βαθμών Κελσίου.

Την Κυριακή αναμένονται νέες τοπικές βροχές κυρίως σε Μαγνησία και Σποράδες, με τα βουνά της χώρας να παρουσιάζουν πιθανότητα τοπικών βροχών τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει πως από τις 8 Ιουλίου ο καιρός θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση για περίπου δύο 24ωρα, με βελτίωση να αναμένεται από τις 12 έως τις 13 Ιουλίου.

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