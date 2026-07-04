Προσαράξεις σκαφών σε Αίγινα και Αντίπαρο

Snapshot Στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας προσάραξε θαλαμηγός με 14 επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα της θαλαμηγού διασώθηκαν με σωστική λέμβο και ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Στο σημείο της προσαράξεως της θαλαμηγού παρενέβησαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, με βορειοανατολικούς ανέμους 3

4 μποφόρ.

Στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Δεσποτικού, νοτιοδυτικά της Αντιπάρου, προσάραξε ιστιοφόρο καταμαράν με έξι αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Για την παροχή βοήθειας στο καταμαράν κινητοποιήθηκαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Καλά στην υγεία τους είναι οι 14 επιβαίνοντες θαλαμηγού, που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας.

Πρόκειται για έντεκα αλλοδαπούς επιβάτες και τρία μέλη πλήρωμα, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στη σωστική λέμβο και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στην περιοχή έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.

Παράλληλα, ιστιοφόρο καταμαράν με έξι αλλοδαπούς επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Δεσποτικού, νοτιοδυτικά της Αντιπάρου. Για την παροχή συνδρομής έχουν κινητοποιηθεί ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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